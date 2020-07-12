شكرا لقرائتكم خبر عن «ساري» يتغزل في «رونالدو» بعد ركلتي جزاء أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، في نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما نجح، مساء أمس السبت، في إنقاذ الفريق من الهزيمة أمام أتالانتا.

وتأخر يوفنتوس مرتين خلال مباراة أتالانتا فيما نجح «رونالدو» في معادلة النتيجة من ركلتي جزاء جاءت الثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال «ساري» خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، عن «رونالدو»: «هو بطلًا بقدميه، ولكنه بطلًا بعقله أيضًا»، مضيفًا: «هو يستطيع تحمل الضغط الموضوع عليه بطريقة مدهشة».

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل 6 مباريات من نهاية المسابقة.