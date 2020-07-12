شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على حالة لاعبي الأهلي المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمأن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على حالة لاعبي الأهلي المصابين، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق، أمس السبت.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد، اللذين قطعا شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب.

كما اطمأن سيد عبدالحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، اللذين عادا بشكل تدريجي للمشاركة في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.