شكرا لقرائتكم وزير الرياضة عن دعم الأندية: نناقش اتحاد الكرة فى نسبة الدعم المستحقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة قامت بمنح الهيئات الرياضة من أندية ومراكز شباب و اتحادات رياضية دعم مالى خلال الفترة الماضية ، لمواجهة جائحة كورونا ، خاصة التي تضررت من توقف النشاط الكروي لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا ، وعدم وجود أي موارد دخل لهم، وقال أشرف صبحى في تصريحات خاصة أن الدعم تم تسليمه إلى الهيئات الرياضية ، إلا أنه فيما يخص طلب بعض الأندية خلال الجلسة التي جمعتهم به ، فيتم التنسيق في هذا الأمر مع اتحاد الكرة ، وأضاف صبحى أن الوزارة تقيس مع مسئولى اتحاد الكرة نسبة الدعم لكل ناد ، وفقا لاحتياجاته ، ومدى ملائمة النسبة إلى متطلباته الفترة المقبلة .

كان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كشف أن صلح الأهلى والزمالك وإزالة الخلافات بينهما خلال الفترة المقبلة أمر له وقته المناسب، إلا أن حب الوطن أهم من أى خلافات، خاصة أن الناديين هما أكبر مؤسستين رياضيتين فى مصر، لذا سيكون الصلح فى وقته المناسب، بما لا يتعارض مع حب الوطن، الذى يٌعد أهم من أى خلاف أو صراع.

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وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة، إن جلسة الأندية شهدت التطرق إلى هذا الصلح بين الناديين، والذى سيتم بموافقة كل من الأهلى والزمالك، لكن فى وقته المناسب قائلا، "حب الوطن أهم من أى خلاف".

وكانت الجلسة التى جمعت وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى مع أندية الزمالك و الاتحاد السكندرى وطنطا، طلب الأندية ضرورة إزالة الخلافات بين الأهلى والزمالك والصلح بين الناديين لأنهما الواجهة للرياضة المصرية داخل و خارج مصر.