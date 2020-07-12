شكرا لقرائتكم فايلر يتسلّم تقريراً من طبيب الأهلي عن موقف المصابين فى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تقريراً طبياً شاملاً عن حالة اللاعبين المصابين وذلك من أجل الاطمئنان علي سير برامجهم التدريبية ، وحرص فايلر الذى قاد مران الأمس لأول مرة بعد عودته من بلاده وتأكد سلبية "مسحة كورونا" علي الوقوف علي كافة التطورات الخاصة ببرامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد اللذان قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس وغضروف الركبة على الترتيب ، كما اطمئن فايلر علي جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة وايضا محمد محمود الذي يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال هذه الفترة ، كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق مساء أمس السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة اطمئنان مدير الكرة على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود.

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من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو النادى رد نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى على العرض الذى تقدموا به لشراء رمضان صبحى نهائياً بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، ورغم أن الفارق كبير للغاية بين ما طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب للأهلى بشكل نهائى وبين ما عرضته القلعة الحمراء لإتمام الصفقة، إلا أن مسئولى الأهلى يترقبون رد النادى الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، فالأهلى عرض 2.5 مليون جنيه إسترلينى لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فيما طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أى 50 مليون جنيه مصرى.