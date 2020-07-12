شكرا لقرائتكم ثلاثي الزمالك يلجأون لحمام السباحة للتغلب على حرارة الجو فى معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبد الله جمعة ومصطفى محمد ومحمد عبد الغني، إلى حمام السباحة هرباً من ارتفاع حرارة الجو، خلال معسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر محمد عبد الغني مدافع الفريق صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال الاستجمام في حمام السباحة.



ثلاثى الزمالك

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في سياق متصل، حدد مسئولو الزمالك 4.5 مليون جنيه، راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر، حيث ينص عقده الحالي على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً، لذا جاء قرار إدارة نادى الزمالك بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للنادى في جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دون تحديد المقابل الذى سيتقاضاه والذى كشف مصدر مقرب من اللاعب إن الإدارة البيضاء عرضت عليه تقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.

وكشف ميدو حزين وكيل أعمال محمد عبد الغني لاعب الزمالك أن الأخير قام بالتوقيع علي عقود تمديد تعاقده مع النادى الأبيض رسميا خلال الأيام الماضية، وقال ميدو حزين في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2، عبد الغني وقع علي بياض وترك التقدير المالي لإدارة الزمالك، مؤكدا أن اللاعب يثق في أن إدارة الزمالك لن تبخل عليه وستقدر دوره في الفريق، كما أكد ميدو حزين ان عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش يمتلك أكثر من عرض ولكنه مستمر مع طلائع الجيش لنهاية الموسم وحسم مصيره في يد الأهلى.

وأضاف وكيل اللاعبين أن أحمد حمودى سيستمر مع بيراميدز الموسم المقبل وفقا لعقده مع ناديه، أما أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري فقد أكد ميدو حزين أن اللاعب مستمر مع الاتحاد السكندرى ولم يتم حسم القرار بشأن عودته للزمالك، مضيفا أن حسام حسن تلقى عرضا من الدوري الإماراتى وعروض الأهلى والزمالك شفهية.