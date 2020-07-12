شكرا لقرائتكم المقاولون يبحث عن محمد صلاح فى قطاع الناشئين بفرمان النحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إعطاء قطاع الناشئين بالنادي الأولوية في المرحلة المقبلة، بحثاً عن مواهب جديدة يمكن ضمها إلى الفريق الأول من أجل تدعيم الصفوف بدلاً من الاتجاه إلى الصفقات الخارجية في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات المالية التي ضربت جميع الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية إثر انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي.

واستقر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون على تصعيد مجموعة من الناشئين للتدريب مع الفريق الأول من أج الاستعانة ببعض المواهب في المرحلة المقبلة، خاصة وأن قطاع الناشئين بالنادي يمتلك عديد من المواهب، كان آخرها طاهر محمد طاهر المنضم مؤخراً إلى النادي الأهلي.

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ويبحث الجهاز الفني للمقاولون عن محمد صلاح جديد في قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب في الوقت الحالي والاستفادة المادية في المستقبل كما حدث مع فراري الفراعنة.

في سياق متصل، يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا اليوم الأحد، وذلك طبقاً للخطة التي وضعها اتحاد الكرة في إطار الاستعداد للعودة إلى مسابقة الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، وكان المقاولون قد أجرى 3 مسحات سابقة جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، باستثناء حالة واحدة بين العمال كان قد تم اكتشافها بعد نتيجة المسحة الأولى وتم عزلها.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.