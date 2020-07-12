رياضة | آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل جديدة بشأن إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضح المصدر رفض المهندس إبراهيم عثمان بيع قائد الفريق محلياً، ومؤكدا على فكرة عدم بيع اللاعب هذا الموسم لحاجتهم الشديد إليه.

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وأكمل:" عثمان بيع باهر سيسبب خسائر كبيرة للفريق، وذالك على المستوى المادي و الفني، وقد يوافق على إعارة اللاعب في حالة تمديد عقده مع الدراويش.

وأضاف:" قد نوافق علي بيع باهر المحمدي إلي أحد أندية الخليج العربي، ولكن العائق الوحيد أمامنا هو العائد المادي".

وأختتم:" إدارة الإسماعيلي تعتبر باهر سلعة تريد الحصول على أكبر مقابل مادي و فني فيها، وأكد علي عدم رحيل المحمدي عن الدراويش الموسم المقبل إلي الأحتراف إلي الخارج".