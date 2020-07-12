شكرا لقرائتكم لاعبو المقاولون يخضعون للمسحة الرابعة لكورونا بالجبل الأخضر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، للمسحة الرابعة للكشف عن كورونا اليوم الأحد، وذلك طبقاً للخطة التي وضعها اتحاد الكرة في إطار الاستعداد للعودة إلى مسابقة الدوري العام المقرر استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، وكان المقاولون قد أجرى 3 مسحات سابقة جاءت نتائجها سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، باستثناء حالة واحدة بين العمال كان قد تم اكتشافها بعد نتيجة المسحة الأولى وتم عزلها.

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في سياق متصل، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب عبد الله ياسين لاعب الفريق، والذى كان قد سافر إلى فرنسا فى بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وتوقف النشاط الرياضى على إثرها، وذلك قبل تعليق الرحلات الجوية، وفضل اللاعب البقاء مع أسرته قبل أن يعود للنادى مؤخراً وقال علاء عبد الغنى، المدرب العام للمقاولون العرب، فى تصريحات خاصة، إن عبد الله ياسين خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليشارك مع زملائه بالتدريبات، موضحاً أن سيف الجزيرى هداف الفريق سيعود من تونس خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل الانضمام للفريق أيضاً.