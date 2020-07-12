شاهد.. مرتضى منصور يكشف رسائل تهديد بعد الفيديو المنسوب له

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تلقيه تهديدات بنشر مقاطع صوتية مفبركة له.

وانتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو لمرتضى منصور يتضمن سب وألفاظ نابية إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

ونشر منصور عبر صفحته الرسمية بيانا بشأن مقطع الفيديو المتداول في الساعات

الماضية.

وجاء نص البيان على النحو التالي، "أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رساله من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون

مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".وتابع: "قام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنه بينها وبينه"،ووصف المستشار مرتضى منصور ما حدث من الضابط القطري بأنه فاشل وعبيط لأنه أن نجح في تقليد الصوت متسائلا أين صورته وهو يتحدث مختتما بقوله للضابط القطري "يا اهبل بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفه غبائك".