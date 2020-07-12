سيد معوض: صالح جمعة من أفضل اللاعبين لكنه يفتقد الاستمرارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن خافيير أجيري المدرب السابق لمنتخب مصر، استعان بلاعبين غير مقتع بهم في امم افريقيا 2019، وهذا كان له تأثير على نتائج المجموعة.

وقال معوض في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تنفيذ قناعاته الشخصية وعدم الاستماع لاحد اهم ما يميز حسام البدري مع منتخب مصر".

وأضاف، أن حسام البدري يعامل جميع اللاعبين بسواسية، ولا ينظر لمن يأتي من الأهلي والزمالك، ودائما ما يمنح من يستحق الفرصة للتواجد في منتخب مصر.

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وأوضح، أن صالح جمعة من أفضل اللاعبين في مصر لكنه يفتقد دائما للاستمرارية، لافتا أنه حين كان يتواجد كمدرب في الأهلي كان جمعة يتدرب وحين يضمن مكانه في التشكيل يبدأ مستواه في التراجع.

وأشار إلى أن صالح جمعة كان أمامة فرصة ذهبية للتواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، حين اعتمد عليه هيكتور كوبر في نهاية مشوار التصفيات لكنه لم يستغل الفرصة.

وأتم:" حاليا صالح جمعة سيقدم أفضل ما لديه للحصول على فرصة مع فايلر خلال الفترة المقبلة، لكنه ربما يعود لعدم الانتظام كما حدث عدة مرات في وقت سابق".