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سمير عثمان يكشف واقعة تعرضه لرشوة تحكيمية بـ 30 ألف دولار

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كشف الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان الرئيس السابق للجنة الحكام المصرية، واقعة تعرضه لرشوة في أحد المباريات الإفريقية.

 

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "تعرضت لرشوة في أحد المباريات الإفريقية بقيمة 30 ألف دولار".

 

ورفض سمير عثمان الكشف عن اسم

النادي، مشيراً إلى أن هذا النادي تعرض لعقوبات قاسية من الكاف بعد هذه الواقعة.

 

وأضاف: "حينما وصلت إلى الفندق المحدد لإقامتي، تم تخصيص جناح خاص بي، في حين أقام مراقب المباراة في حجرة صغيرة".

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وأوضح " جاء لي نجل رئيس النادي وقال لي إن فريقه تعرض للظلم في مباراة الذهاب، وعرض علي رشوة بقيمة 30 ألف دولار".

 

وتابع " أخبرت مسؤولي الكاف بالواقعة، وحددوا لي ما يجب أن أفعله في هذا الأمر".

 

وواصل سمير عثمان حديثه: "الأمر كان صعباً ففي حالة رفض الرشوة بشكل مباشر من الصعب الخروج من هذه الدولة".

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