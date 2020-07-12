خلوة كرة الإمارات تنطلق اليـوم لبحـث آفـاق المستقبـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأحد، خلوة كرة الإمارات التي تقام بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وتختتم غداً الاثنين، بهدف مشاركة المهتمين بكرة القدم في وضع تصورات النهضة المأمولة في المرحلة المقبلة، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد عند توليه هذه المسؤولية.

وكان اتحاد الكرة أطلق منصة إلكترونية لتلقي الأفكار والمقترحات، مصحوبة بدعوة لكل محبي كرة القدم في الدولة، سواء كانوا جماهير أو لاعبين أو مدربين أو إداريين أو حكاماً، من أجل المساهمة الإيجابية في أعمال الخلوة وفق المحاور المتفق عليها، وهي تطبيق الاحتراف، وسقف رواتب اللاعبين، وتطوير المسابقات المحلية، وآليات مشاركة اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات، وتطوير المنتخبات الوطنية، والتسويق والاستثمار والحضور الجماهيري، وخصخصة الأندية.

وقال خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، إن «الخلوة ستشمل 3 جلسات رئيسة، إضافة إلى حلقات نقاشية تغطي كافة المحاور المعلن عنها، بمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في كل فرع من فروع التطوير». وتنطلق فعاليات الخلوة في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر بعزف السلام الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن خلوة كرة الإمارات والتحضيرات الخاصة بها، والمستهدفات التي تسعى إلى تحقيقها، ثم يلقي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد كلمة الافتتاح .

بعد ذلك يلقي محمد عبد الله هزام الظاهري أمين عام الاتحاد كلمة تحت عنوان «ما خلوة كرة الإمارات»؟، ثم ينتقل الجميع بعد ذلك إلى الجلسة الحوارية الأولى التي ستقام تحت عنوان «مستقبل كرة القدم» بمشاركة السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، ويدير الجلسة خلفان جمعة بلهول.