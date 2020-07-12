سيد معوض يكشف أسباب تراجع نتائج المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك العديد من الأسباب التي كانت وراء نتائج المنتخب خلال الفترة الماضية.

وقال معوض في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن ضيق الوقت للتجهيز للمباريات كان احد اهم الأسباب وراء التعادل أمام كينيا وجزر القمر، لافتا أن غياب محمد صلاح المحترف في ليفربول أثر بالسلب على باقي المجموعة.

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وأضاف، أنه محمد صلاح لم يغب عن منتخب مصر منذ 2014 لمباراتين على التوالي كما حدث خلال الفترة الماضية مع المنتخب.

وأوضح، أن هناك بعض العناصر التي كان يعول عليها حسام البدري تعرضت للاصابة خلال فترة الاعداد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني أكمل القائمة بصعوبة وهذه الظروف لن تكرر مرة اخرى.

وأشار إلى أن غياب الجمهور أثر على نتائج المنتخب ايضا، فليس من الطبيعي أن يخوض اللاعبين مباريات هامة في حضور 200 مشجع فقط، مؤكدا أنه ليس ذنب الجماهير، فالبتأكيد سيعود الجمهور بعد تحسن النتائج.