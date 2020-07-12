محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 11يوليو 2020.
وفاة جاك تشارلتون أسطورة المنتخب الإنجليزي
فرانسيس يكشف سبب رحيله عن الأهلي
رئيس الزمالك السابق يعلق على مجاملة "الأهرام" للأهلي
اشتعال صراع الهدافين.. سترلينج يقترب من صلاح
ميسي يحقق رقما قياسيا في الليجا.. ويكرر الإنجاز الأسطوري لهنري
عبد الحفيظ: سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل ودية سموحة
برشلونة يعبر بلد الوليد.. ويواصل ملاحقة ريال مدريد المتصدر
الظهور الأول.. فايلر يقود تدريبات الأهلي.. و3 جلسات تنسيقية
بمشاركة صلاح.. بيرنلي يفرض التعادل على ليفربول
السولية يواجه تعليقات مسيئة بـ"بلاغ": "هاحمي بناتي اللى لسه ما شافوش الدنيا"
ديانج يحسم الجدل: أنا مَن اخترت الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. فايلر يقود تدريبات الأهلي..سترلينج يقترب من صلاح..ورقم قياسي لميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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