اشتعال صراع الهدافين.. سترلينج يقترب من صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

دخل رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي الانجليزي في الصراع على لقب هداف بريميرليج بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" أمام برايتون في الجولة الـ35 من عمر المسابقة.

وأصبح رصيد رحيم سترلينج 17 هدفًا في المركز الخامس بين هدافي بريميرليج، ويفصله عن داني إنجيز لاعب ساوثهامبتون، ومحمد صلاح جناح ليفربول، هدفين فقط، بينما يبتعد بخمسة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وتمكن رحيم سترلينج من ضبط مؤشر قدمه نحو مرمى المنافسين منذ عودة مسابقة بريميرليج بعد الجائحة وسجل 6 أهداف في 6 مباريات لعبها مع مانشستر سيتي.

ويتبقى على مسابقة بريميرليج 3 جولات فقط يمكن من خلالها للاعبين تسجيل مزيد من الأهداف، غير أن فرصة جيمي فاردي لتحقيق الجائزة تبدو الأقرب خاصة أنه سيلعب الجولة الـ35 وأمامه فرص لتسجيل مزيد من الأهداف قبل الجولات الثلاثة الأخيرة، كما هو الحال بالنسبة لصاحب المركز الثاني بيير إيميريك أوباميانج.

واستطاع محمد صلاح الفوز بلقب هداف بريميرليج في 2018-2019 منفردًا، فيما حصل عليها بالتساوي مع بيير إيميريك أوباميانج، وساديو ماني في الموسم الماضي.

Advertisements

ترتيب هدافي بريميرليج:

- جيمي فاردي - 22 هدف

- بيير إيميريك أوباميانج - 20 هدف

- محمد صلاح - 19 هدف

- داني إنجز - 19 هدف

- رحيم سترلينج - 17 هدف.