رياضة | محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق عن رأيه فى المدرب الأفضل فى الدوري المصري وعن الذي يرفض العمل معه .

وقال محمد صلاح، المدرب العام بنادي الزمالك سابقا، إن أحمد حسام ميدو، من أفضل المدربين في مصر وينتظره مستقبل باهر.

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وأكد محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ميدو لديه فكر خاص وصاحب أسلوب يميزه وينتظره مستقبل كبير في عالم التدريب".

وتابع: "لم انتقد الكابتن فاروق جعفر، ولكن جعفر لم يركز في التدريب رغم فكره الخاص، وفقد كيانه في التدريب بسب التحليل".

وأتم: "أرفض العمل مع فاروق جعفر كمدرب عام، فهناك شباب ينتظرون الفرصة".