رياضة | بتروجت يعود للمران الجماعي ويجري مسحات الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بتروجت يعود للمران الجماعي ويجري مسحات الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، بإجراء المسحات للتأكد من سلامتهم، من فيروس كورونا المستجد ، كما أدى الفريق البترولي المران الأول له، تحت قيادة علاء عبد العال، وجهازه المعاون.

وشهد المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وفقاً للشروط والإجراءات الإحترازية، حيث تواجد معظم اللاعبين، استعداداً لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

ويحتل بتروجت المركز الثالث، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 8 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل 18 هدف، وعليه 9 أهدف.