رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم السبت 11 - 7 - 2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم السبت 11 - 7 - 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرر ليونيل ميسي الكرة الحاسمة رقم 20 في الموسم ليقود برشلونة للفوز 1-0 خارج أرضه على ريال بلد الوليد ويواصل ملاحقة ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.



وسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعدما أطلق تسديدة منخفضة من داخل المنطقة، بعد تمريرة ميسي الذي أرسل 20 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم إلى جانب تسجيل 22 هدفاً.

وأصبح رصيد برشلونة صاحب المركز الثاني 79 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي سيستعيد فارق النقاط الأربع إذا فاز على غرناطة يوم الإثنين.

1- ريال مدريد، 80 نقطة. 2- برشلونة، 79 نقطة. 3- أتلتيكو مدريد، 63 نقطة. 4- إشبيلية، 63 نقطة. 5- فياريال، 57 نقطة. 6- خيتافي، 53 نقطة. 7- ريال سوسيداد، 51 نقطة. 8- غرناطة، 50 نقطة. 9- فالنسيا، 50 نقطة. Advertisements 10- أتلتيك بلباو، 48 نقطة. 11- أوساسونا، 48 نقطة. 12- ليفانتي، 43 نقطة. 13- ريال بيتيس، 41 نقطة. 14- بلد الوليد، 39 نقطة. 15- سيلتا فيجو، 36 نقطة. 16- إيبار، 36 نقطة. 17- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة. 18- ريال مايوركا، 32 نقطة. 19- ليجانيس، 29 نقطة. 20- إسبانيول، 24 نقطة.

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