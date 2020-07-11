شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيرلينج» يقود مانشستر سيتي لاكتساح برايتون بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على نظيره برايتون بخمسة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
ولعب المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج دور البطولة في المباراة بستجيله 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 21 و53 و81.
وسجل باقي أهداف المباراة البرازيلي جابريل خيسوس في الدقيقة 44، والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 56.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 72 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 36 في المركز الخامس عشر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
81,158
-
تعافي
23,876
-
وفيات
3,769
كانت هذه تفاصيل خبر «ستيرلينج» يقود مانشستر سيتي لاكتساح برايتون بخماسية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.