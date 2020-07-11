شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيرلينج» يقود مانشستر سيتي لاكتساح برايتون بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على نظيره برايتون بخمسة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ولعب المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج دور البطولة في المباراة بستجيله 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 21 و53 و81.

وسجل باقي أهداف المباراة البرازيلي جابريل خيسوس في الدقيقة 44، والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 72 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 36 في المركز الخامس عشر.