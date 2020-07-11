شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا الرابعة الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني للمسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا يوم الأربعاء المقبل على ملعب مختتار التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وفقاً للخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد المصري لكرة القدم، حرصاً على سلامة اللاعبين وحمايتهم من الفيروس، وذلك على هامش مران الفريق، وكانت نتيجة المسحات الثلاثة السابقة التي أجراها النادي الأحمر قد جاءت سلبية، بما فيها المسحة الأولى التي خضع لها رينية فايلر مدرب الفريق العائد مؤخراً من سويسرا بعد انتهاء إجازته.

وظهر فايلر اليوم السبت فى ملعب مختار التتش، بعد غياب استمر لما يقرب من 121 يومًا، حيث كان أخر ظهور للخواجة السويسرى بعد مواجهة سموحة فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى يوم 11 مارس، وبعدها توقف النشاط الرياضى بشكل عام، قبل أن تعود الحياة من جديد وتقرر أن يتم استئناف منافسات البطولة يوم 6 أغسطس المقبل.

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وأجرى السويسرى رينيه فايلر، مسحة كورونا صباح الأربعاء الماضى للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات كما أجرى توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة برفقة فايلر بعد انتهاء الإجازة التى حصلا عليها.

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران اليوم، وجاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين للحديث عن عدة أمور فنية وشهدت المحاضرة الحديث مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.