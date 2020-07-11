شكرا لقرائتكم إدارة الزمالك تعمل على تمديد عقود اللاعبين للحفاظ على قوام الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل إدارة الكرة بنادي الزمالك العمل علي الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق لمواصلة حصد البطولات خاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي سيواجه فيها الزمالك نظيره المغربي الرجاء في الدوري قبل النهائي للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، حيث بدأت إدارة الكرة في التفكير بتمديد عقود القوام الأساسي وتعديل القيمة المالية للعقود وكان اول اللاعبين الذين تم تمديد تعاقدهم وتعديل القيمة المالية هو عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق والذي اعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تمديد تعاقده منذ أيام بقرار رسمي من مجلس إدارة الزمالك.

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واستقرت إدارة نادي الزمالك قائمة اللاعبين الذين سيتم تعديل القيمة المالية لعقودهم مع تمديد عدد مواسم العقد ، وفي مقدمتهم التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ومحمود عبد الرازق شيكا بالا ، ومحمد أبو جبل ، ومحمد عبد الغني، وغيرهم من اللاعبين الذين تم تقييمهم وفقا لما قدموه للفريق خلال المواسم الماضية، وكذلك مدي التزام هؤلاء اللاعبين، حيث كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك ان إدارة النادي تقدر جهود اللاعبين مع الفريق ولن تبخل معهم وفقا لمعايير ثابتة يتم تطبيقها علي جميع لاعبي الفريق

في نفس السياق صرف مسئولو الزمالك، راتب شهر للاعبى الفريق على هامش تحفيز اللاعبين من أجل الاستعداد بقوة لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد تنازل اللاعبين على راتب شهرين من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى الماضية التى جاءت بسبب جائحة كورونا، حيث استأنف الفريق الأبيض تدريباته خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك انضمام الثنائى حازم إمام وفرجاني ساسي، لاعبى الفريق الأبيض، لمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما التى جاءت سلبية، وخاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي ركز على التدريبات البدنية للفريق وقام بالإشراف عليها بنفسه مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين إتباعًا للاجراءات الوقائية.