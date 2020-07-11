رياضة | الاتفاق السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏نفى مصدر مسؤول داخل نادى الإتفاق السعودي يوضح رغبة النادى في التعاقد مع اللاعب المصري محمد شريف جناح ‎الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الاتفاق أن الأنباء التي ترددت حول رغبة النادى في ضم لاعب النادى الأهلي محمد شريف هذا الصيف غير صحيحة حسب ما ذكره موقع جول السعودي.

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‏وأشار المصدر خلال حديثه إلى أن المفاوضات الجارية بين كل من إدارة ‎الاتفاق السعودي والنادي ‎الأهلي المصري في الوقت الحالي بشأن تمديد عقد إعارة المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو لموسم إضافي واقتربت من نهايتها.

يذكر أن المهاجم الدولي وليد أزارو قد انضم لصفوف نادى الإتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من النادى الأهلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.