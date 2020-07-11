رياضة | هدافي فريق ديروط في 17 جولة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هدافي فريق ديروط في 17 جولة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق ديروط بقيادة ياسر عبد العليم المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة من منافسات المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني.

وخاض فريق ديروط 17 مباراة ، بالموسم الحالي، حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفريق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 15 مباراة.

وأحرز فريق ديروط 15 هدف، وسكن مرماه 31 هدف، وتمكن 9 لاعبين من تسجيل أهداف ديروط وهم :

1- حمادة زيدان 3 أهداف هدفين في طهطا وهدف في الفيوم

2- إبراهيم سعيد 3 أهداف في بنى سويف والالومنيوم وطهطا

3- عرفة شعبان هدفين أحدهما من ضربة جزاء في المنيا وهدف في بترول أسيوط

4- محمد عوض الله هدفين في سوهاج وطهطا

5- الافريقي جوستين هدف في تليفونات بني سويف

6- محمد آدم هدف في تليفونات بني سويف

7- طارق فضل هدف في الفيوم

8- عادل شلبى هدف في المنيا

9- الحسيني أحمد هدف في المنيا

ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط