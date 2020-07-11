رياضة | هدافي فريق ديروط في 17 جولة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هدافي فريق ديروط في 17 جولة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخاض فريق ديروط 17 مباراة ، بالموسم الحالي، حتى جاء قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد، حقق خلالها الفريق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 15 مباراة.
وأحرز فريق ديروط 15 هدف، وسكن مرماه 31 هدف، وتمكن 9 لاعبين من تسجيل أهداف ديروط وهم :
1- حمادة زيدان 3 أهداف هدفين في طهطا وهدف في الفيوم
2- إبراهيم سعيد 3 أهداف في بنى سويف والالومنيوم وطهطا
3- عرفة شعبان هدفين أحدهما من ضربة جزاء في المنيا وهدف في بترول أسيوط
4- محمد عوض الله هدفين في سوهاج وطهطا
5- الافريقي جوستين هدف في تليفونات بني سويف
6- محمد آدم هدف في تليفونات بني سويف
7- طارق فضل هدف في الفيوم
8- عادل شلبى هدف في المنيا
9- الحسيني أحمد هدف في المنيا
ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط