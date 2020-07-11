شكرا لقرائتكم تعرف على أسباب اللجنة الخماسية لعدم إقامة عمومية اللائحة قبل 30 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ردًا على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى وصل الجبلاية مؤخرًا ويتضمن طلب "فيفا" من اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة بحد أقصى 30 يوليو الجارى، وتضمن رد اتحاد الكرة على "فيفا" أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية فى هذا الموعد.

وتضمن الرد 3 أسباب تحول دون عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو وهى:

أولا: أن "فيفا" لم يرسل للجبلاية النسخة النهائية من اللائحة كى يتم ارسالها للأندية وكذلك ترجمتها، بجانب أنه لابد من توجيه الدعوة للأندية لحضور الجمعية العمومية قبل موعدها بـ15 يومًا، وهو ما يجعل إقامة الجمعية العمومية قبل نهاية يوليو أمرا فى غاية الصعوبة.

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ثانيا: إجازة عيد الأضحى المبارك أواخر يوليو الجارى، وهى من المناسبات التى يحتفل بها المصريون وصعوبة إقامة الجمعية حيث ستكون مهددة بعدم الاكتمال.

ثالثا: استمرار منع التجمعات الكبيرة فى القاعات بسبب الاجراءات الطبية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتنوى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى فى شهر أغسطس المقبل.