شكرا لقرائتكم مسعد عوض: على ماهر أول من فاوضني للأهلي ووقعت استمارة قبلها وعمري 10 سنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مسعد عوض، حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي أن يستمر الدوري العام بانتظام بعد استكمال المسابقة بكل تفاصيله ، مؤكدا أن التدريبات في المنزل غير الملعب بكل تأكيد.

وقال حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي في لقاء خاص , قناة on time sport 1 , بدأت كمهاجم رغم أنى كل أملى أن العب حارس مرمي ، وأول مرة ألعب حارس مرمى كانت أمام الأهلي وعمري 10 سنوات وبدر رجب طلبني ووقعت استمارة للأحمر ، ولكن والدي كان خايف عليا من القاهرة واطمئن عليا لما روحت مع 7 من زمايلي الإسماعيلي ومن بعدها مضيت استمارة مع الإسماعيلي قبل ما أنزل الملعب.

وواصل مسعود حديثه قائلا والدى يعمل نجار وكنت أساعده في الورشة حتى أثناء وجودي مع الأهلي أو المنتخب ، ولعبت درجة أولى مع الإسماعيلي وعمري 13 سنة ، وعن المنتخب قال إن ربيع ياسين طلبني عن طريق الفاكس لمنتخب الشباب وهو صاحب فضل كبير عليا، وكان يعوض عدم وجود المباريات الدولية بمواجهات مع فرق الدوري الممتاز ، وتم تجميع المنتخب قبل التصفيات ب5 سنوات معسكراتنا كانت مستمرة في مشروع الهدف رغم توقف النشاط اثناء الثورة وفى النهائي تفوقنا على غانا .

وتابع تصريحاته قائلا دموعي نزلت لما حققت حلم والدى باللعب لمنتخب مصر وقالي نفسي اشوفك زي الحضري ، ولم أتخيل استقبال الجماهير بعد الفوز ببطولة افريقيا للشباب ، مؤكدا ان رامي ربيعة صالح جمعة احمد رفعت كوكا ياسر إبراهيم ومحمود حمدي حارس المقاصة من أبرز اللاعبين في جيله وقتها .

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واستكمل قائلا تم ترشيحي ورامي ربيعة وصالح جمعة وأحمد رفعت للانضمام الى نابولي الإيطالي وكان هناك عرض من ليرس البلجيكي ، وما أحزنى بعد التألق في أمم افريقيا للشباب شعرت بالتقدير من خارج الإسماعيلي واتخذت قرار الرحيل عن الدراويش بسبب تجاهل وتقصير بعض الأشخاص

وقال تمسكت أن استمر مع الإسماعيلي حتى النهاية رغم عرض من الأهلي وهناك اشخاص كان يهاجموني كثيرا في الإسماعيلي وانتظرت 3 ساعات في ميعاد مصيري مع المسئولين ولم يقابلني احد.