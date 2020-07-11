شكرا لقرائتكم شاهد.. جولة محمود الشامى الانتخابية فى أندية مطروح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكره القدم فى الانتخابات المقبلة، على زيارة أندية مطروح فى إطار جولاته الإنتخابية استعدادا لخوض غمار الانتخابات المقبلة المقرر لها حتى الأن فى شهر سبتمبر المقبل، وكان فى استقبال الشامى سعد ابوصندوق رئيس نادي الرجاء ورؤساء أندية الحمام ونادي الحرية ونادي الجزيرة ونادي الضبعة ونادي نهضة العامرية وشباب مطروح وشباب الحمام والقاسمي والترجي ونادي بهيج.

وعرض الشامى على أندية مطروح برنامجه الانتخابى والذى يتضمن تفعيل دور روابط الأندية المحترفة فى القسمين الثانى والثالث، وتعظيم موارد الأندية، مع توسيع قاعدة كرة القدم.

فى شأن مختلف، اعترض عدد كبير من أندية القسم الثالث، على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بإقامة دورة ثلاثية بين الفرق الأولى من المجموعات التى لم تحسم الصعود لحسم المتأهلين للقسم الثانى، ووضع مسئولو أندية القسم الثالث خلال اجتماعاتهم مع اللجنة الخماسية حلين على أن تختار اللجنة الخماسية أحدهما ، ويتمثل الحل الأول فى استكمال المسابقة بشكلها الطبيعى حتى حسم الصاعدين، أما الحل الثانى فهو تصعيد الأوائل مباشرة طبقا لرؤية اللجنة الخماسية.

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من ناحية أخرى، أرسلت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ردًا على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى وصل الجبلاية مؤخرًا ويتضمن طلب "فيفا" من اللجنة الخماسية إقامة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة بحد أقصى 30 يوليو الجارى، وتضمن رد اتحاد الكرة على "فيفا" أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية فى هذا الموعد، لاسيما أن "فيفا" لم يرسل للجبلاية النسخة النهائية من اللائحة كى يتم ارسالها للأندية وكذلك ترجمتها، بجانب أنه لابد من توجيه الدعوة للأندية لحضور الجمعية العمومية قبل موعدها بـ15 يومًا، وهو ما يجعل إقامة الجمعية العمومية قبل نهاية يوليو أمرا فى غاية الصعوبة.

وتنوى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى فى شهر أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.