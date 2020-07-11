الامارات | الصربي غوران مدرباً للفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي غوران مدرباً للفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" التعاقد مع المدرب الصربي غوران توفزيديتش، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك خلفا للايطالي فابيو فيفياني الذي انتهى عقده مؤخرا ولم يتم تجديده.
ويعتبر الفجيرة ثالث نادي يدربه المدرب غوران بعد ان درب اتحاد كلباء قبل ان يتسلم مهام تدريب خورفكان في الموسم الماضي.
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