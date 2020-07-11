شكرا لقرائتكم هولمان: الأهلي التجربة الأكثر مهنية من كل محطاتي التدريبية في العالم العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الألماني راينر هولمان المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أنه سعيد بتجاربه التدريبية مع الفرق العربية ومنها الهلال السعودي والرجاء المغربي وبالطبع الأهلي المصري.

وأضاف هولمان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أن مقارنة الأهلي بباقي الفرق العربية، أن النادي المصري كان الأكثر مهنية واحترافية والأكثر هدوء واستقرارا بين كل تلك الأندية.

وتابع المدرب الألماني، أنه رغم رحيله عن مصر منذ 23 سنة، إلا أنه لا زال يتذكر نجوم بحجم أحمد شوبير وهادي خشبة وغيرهم من اللاعبين المميزين، موضحا أنه لا ينسى موهبة حسام وإبراهيم حسن خاصة أن ذكريات هؤلاء اللاعبين معه جيدة للغاية.

فاز الأهلي تحت قيادة هولمان بالدوري موسمي 95-96 و96-97 ويذكر له مشجعو الشياطين الحمر تعويض فارق 13 نقطة كاملة عن الزمالك في عشر مباريات كان آخرها الفوز على "فريق الأحلام" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبخلاف فوزه مع الأهلي بدرع الدوري مرتين، قاد هولمان الأهلي للفوز بكأس مصر موسم 95-96 بالفوز على المنصورة 3-1 في النهائي، بينما خسر البطولة موسم 96-97 بالهزيمة أمام الاسماعيلي في النهائي بهدف نظيف.

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وحصل هولمان مع الأهلي على دوري أبطال العرب عام 96 بالفوز على الرجاء المغربي 3-1 في المباراة النهائية، إضافة إلى بطولة النخبة العربية في عام 1997 بعد الفوز على الرجاء المغربي أيضاً بهدفين نظيفين.

ولم يحقق هولمان أي انجاز إفريقي مع الأهلي بسبب عدم مشاركة النادي الأحمر في هذه الفترة في أي بطولة إفريقية بعدما وقع عليه الاتحاد الافريقي (كاف) عقوبة الإيقاف بسبب أحداث الشغب مباراة الأهلي مع الزمالك في السوبر الإفريقي عام 1993.

وشهد موسم 97-98 هروب هولمان من تدريب الأهلي، معللاً هروبه بالخوف على حياته من العمليات الارهابية التي كانت نشطت في مصر في تلك الفترة ضد السائحين الأجانب، ولكن التقارير أشارت إلى أن هذا لم يكن السبب الرئيسي وراء ذلك، مشددة على أن العرض المغري الذي تلقاه هولمان لتدريب الهلال السعودي هو الدافع الحقيقي وراء رحيله المفاجئ.

وخلال لقاء الأهلي المصري مع الهلال السعودي عام 98 في نهائي دورة "أبها" الودية بالسعودية، رفض الراحل صالح سليم مصافحة هولمان المدير الفني للهلال بسبب هروبه غير المبرر من النادي المصري.