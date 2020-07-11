مباشر.. بلد الوليد 0 - 0 برشلونة.. الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بلد الوليد وبرشلونة على ملعب "ملعب نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الليجا برصيد 76 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما يأتي بلد الوليد في المرتبة الـ14 بالجدول بعد تحقيق انتصار وحيد في آخر سبع جولات.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، سيرجي روبيرتو، ريكي بويج، أرتورو فيدال، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..