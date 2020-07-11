اتحاد اليد: القمة لن تقام خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نفي المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ما تردد عن رغبة الاتحاد إقامة القمة بين القطبين خارج مصر.

وقال هشام نصر، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد اليد، السبت: "كلام غريب ولا يمت للواقع بصلة، ولم نفكر فيه من الأساس أو يطرح للمناقشة، وتسأل من له المصلحة في احداث هذه البلبة في الوسط الرياضي ومحاولة ضرب استقرار كرة اليد في وقت تستعد فيه للمونديال بتنظيم مصري خالص".

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ونفي أيضا ما تردد من كلام عن قيد اللاعبين ووجود استثناءات خاصة لبعض الأندية، وأكد أن القيد سيفتح لجميع الأندية بموعد معلن".

وطالب المهندس هشام نصر بعدم المتاجرة بكرة اليد المصرية وعدم الزج بها في أي أزمات، لأنها منظومة محترفة تعمل من أجل حصد البطولات.

واختتم تصريحاته: "متخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم"، نحن منظومة مختلفة تعمل وفق ضوابط وقوانين من أجل مصر ولولا هذا ما أصبحنا أبطال العالم".