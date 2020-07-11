أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بطول الملعب في المران المسائي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقسَّم فايلر اللاعبين إلى فريقين، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بطول الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلىخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن فايلر عاد لقيادة تدريبات الأهلي، اليوم، بعد العودة من بلاده مؤخرًا، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجري تقسيمة بطول الملعب للاعبي الأهلي استعدادا للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.