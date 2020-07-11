فايلر يجري تقسيمة بطول الملعب للاعبي الأهلي استعدادا للدوري

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية بطول الملعب في المران المسائي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقسَّم فايلر اللاعبين إلى فريقين، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بطول الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى

خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن فايلر عاد لقيادة تدريبات الأهلي، اليوم، بعد العودة من بلاده مؤخرًا، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته.