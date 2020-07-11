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الصيد يمنح أسرة الشهيد منسي العضوية الفخرية الاثنين المقبل

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أعلن مجلس ادارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، دعوة أسرة الشهيد أحمد صابر منسي لتسلم العضوية الفخرية ودرع النادي يوم الاثنين المقبل، بمقر النادي الرئيسي في الدقي، كتكريم للراحل على ما قدمه من خدمات وتضحيات من أجل

الوطن.

وأعلن النادي في مايو الماضي منح أسرة الشهيد العضوية الفخرية وقال في بيان قبل شهرين: "قرر مجلس إدارة نادي الصيد المصري منح أسرة الشهيد أحمد المنسي العضوية الفخرية بالنادي

نظرًا لما قدمه لمصر من خدمات وتضحيات".

وأضاف البيان: "سيتم تكريم أسرة الشهيد وتسليمها العضوية الفخرية بعد عيد الفطر المبارك".

وتأجل تسليم العضوية بسبب الاجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في الأشهر الماضية لمنع تفشي فيروس وغلق النادي، ومن المقرر أن تحضر أسرة الشهيد يوم الاثنين بعد فتح المقر مرة أخرى.

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