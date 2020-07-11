شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب برومول لان، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كيبا. الدفاع: ريس جيمس- كريستينسين- زوما- أزربيليكويتا. الوسط: باركلي- جورجينهو- مونت. الهجوم: ويليان- أبراهام- بوليسيتش. يجلس على مقاعد البدلاء: روديجير- ألونسو- لوفتس شيك- كاباييرو- كوفاتيتش- جيرو- هودسون أودوي- باتشواي. فيما جاء تشكيل شيفيلد على النحو التالي: حراسة المرمى: دين هندرسون Advertisements الدفاع: أوكونيل- إيجان- باشام. الوسط: ستيفينز- أوسبورن- نوروود- بيرج- بالدوك. الهجوم: ماكجولدريك- مكبورني. الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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