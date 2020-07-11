شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الزمالك سيتأثر سلباً بتأخر العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق عن تأخر الزمالك في خوض فترة الإعداد سواء للمشاركة في دوري الأبطال أو الدوري المصري، بعدما بدأ تدريباته من الخميس الماضي وسافر إلى الإسكندرية لخوض معسكرا مغلقا هناك.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات لـ"الخليج 365": الزمالك أعلن أنه يستعد لاستكمال دوري الأبطال وليس لعودة الدوري، وفي كل الأحوال الفترة التي سيخوضها غير كافية لدوري الأبطال الذي يعود في سبتمبر المقبل، لاسيما وأن لاعبيه لا يتدربون منذ أكث من 4 شهور.

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أوضح رضا عبد العال أن إصابة ثلاثثة من لاعبين وهم محمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو بفيروس كورونا قد لعب دورا في تأخر العودة للتدريبات خشية من انتشار العدوى بين اللاعبين، مشددا على أن الفريق كان بحاجى لفترة إعداد 3 شهور.

وأشار رضا عبد العال، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اصابات كثيرة بين اللاعبين وانخفاض المستوى البدني والفني والذهني للاعبين، مستدلا على ذلك بالمستوى الذي ظهر عليه ريال مدريد في مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس، قائلا: "ريال مدريد والافيس مفيش فرق بينهم، متعرفش مين الريال ومين ألافيس".