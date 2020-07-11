شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فايلر يقود أول تدريب بعد رحلة سويسرا ومحاضرة خاصة بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تدريبات الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعدما عاد من بلاده مساء الإثنين الماضي، وأجرى صباح الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ولم يتمكن المدرب السويسري وتوماس بينكيل مخطط الأحمال للفريق من الظهور في مران الأهلي يومي الأربعاء والخميس الماضيين لعدم ظهور نتيجة المسحة الطكبية للكشف عن فيروس "كورونا".

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين في ملعب التتش قبل انطلاق المران ، وجاءت محاضرة فايلر مع اللاعبين للحديث عن عدة أمور فنية وشهدت المحاضرة الحديث مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم الذي يأتي استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

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يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

من ناحية أخرى ، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن النادى لا يتفاوض حاليًا مع أى لاعب من خارج مصر، سواء كان عربيا أو أفريقيا، وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني والذي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وهذا ما حدث بالفعل. وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر، وأشار توفيق إلى أن فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهروبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة.