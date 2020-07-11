شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. اجتماع بين فايلر وعبد الحفيظ وسيزا على هامش التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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كما عقد رينيه فايلر جلسة مع مساعده ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق وذلك علي هامش تدريبات الفري ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة الخاصة بتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة ، وقاد سيزا تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية التي تواجد فيها فايلر في بلاده للاطمئنان على أسرته قبل العودة مؤخرًا وقيادته تدريبات الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو النادى رد نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى على العرض الذى تقدموا به لشراء رمضان صبحى نهائياً بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، ورغم أن الفارق كبير للغاية بين ما طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب للأهلى بشكل نهائى وبين ما عرضته القلعة الحمراء لإتمام الصفقة، إلا أن مسئولى الأهلى يترقبون رد النادى الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، فالأهلى عرض 2.5 مليون جنيه إسترلينى لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجارى، فيما طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب، وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلى المالية لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، فى الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أى 50 مليون جنيه مصرى.