أمير توفيق يصدم الأهلاوية بشأن صفقة الصيف السوبر

جدة - عمرو شويل

أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي قال أن الأهلي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب من خارج مصر سواء كان عربي أو أفريقي. وأن كل الأسماء التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة في هذا الشأن لم تدخل الحسابات الفنية للجهاز الفني والذي طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب وهذا ما حدث بالفعل. وقد يكون هناك لاعب آخر من داخل مصر.. وأشار توفيق إلى أن فايلر لم يطلب أي لاعب أفريقي أو عربي بل حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر محمد طاهر.. وبالتالي ما تردد بخصوص اللاعبين الأفارقة والعرب غير صحيح بالمرة.

يملك الأهلي كتيبة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في البطولة الإفريقية يتقدمهم رمضان صبحي العائد من الإصابة والذي غاب عن المارد الأحمر في المباريات الأخيرة قبل توقف النشاط، كونه من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الأهلي، ومعه النيجيري جونيور أجايي أحد الحلول التكتيكية أمام فايلر، والذي يستغله في الدفع به بأكثر من مركز سواء رأس الحربة أو الجناح أو صانع الألعاب.

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ويأتي علي معلول أحد أهم الأوراق والذي يستغله فايلر في تشكيل جبهة قوية مع رمضان أو معلول، بخلاف عرضيته المتقنة، ومن ضمن الخيارات أيضا ثنائي الوسط المميز عمرو السولية واليو ديانج القادرين على منح فريقهم الاستحواذ والتوفيق بين القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية.

ومن ضمن الحلول المرطوحة أمام الأهلي وجود صاحب الخبرة وليد سليمان والقادر على منح الأفضلية لفريقه وكذلك محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة حال كان الأخير في حالته الفنية العالية، ولا يغفل دور محمد الشناوي أحد الحصون المنيعة في رحاسة المرمى وأحد أهم الأوراق في صفوف فريقه.