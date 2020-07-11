بي ان سبورت تختار معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 36، المقرر لها مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020.

تقام المباراة على ملعب نادي بلد الوليد الذي يمتلكه أسطورة برشلونة وريال مدريد “الظاهرة رونالدو”، وستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

تُبث مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” من مركز البث المباشر الرئيسي للقناة القطرية في العاصمة الدوحة.

: تقنية الفار تنصر ريال مدريد على الافيس، وتبقيه في صدارة الدوري الاسباني حتى اشعار آخر

Advertisements

وسيعمل رفاق ميسي على تحقيق الفوز بأي ثمن لمواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط، من أجل إبقاء المنافسة على لقب الدوري الاسباني حتى الردهات الأخيرة من الموسم.

ويغيب عن بلد الوليد صانع الألعاب الفرنسي الشهير “حاتم بن عرفة” للإصابة في الظهر، أما برشلونة فسيغيب عن صفوفه المهاجم الواعد “أنسو فاتي” بسبب تعرضه للطرد في مباراة هبوط إسبانيول إلى السيجوندا.

ومن غير المُرجح مشاركة لاعب الوسط الهولندي المتميز “فرينكي دي يونج” لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تسببت في تغيبه عن الملاعب خلال الست مباريات الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة، ويتصدر الريال الجدول برصيد 80 نقطة، أما بلد الوليد فقد تقهقر الأسبوع الماضي إلى المركز الـ 14 بسبب خسارته أمام فالنسيا بنتيجة 1/2.