اخبار الرياضه

بي ان سبورت تختار معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

Advertisements

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة وبلد الوليد في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 36، المقرر لها مساء اليوم السبت 11 يوليو 2020.

تقام المباراة على ملعب نادي بلد الوليد الذي يمتلكه أسطورة برشلونة وريال مدريد الظاهرة رونالدو، وستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت .

تُبث مباراة برشلونة وبلد الوليد على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي من مركز البث المباشر الرئيسي للقناة القطرية في العاصمة الدوحة.

: تقنية الفار تنصر على الافيس، وتبقيه في صدارة الدوري الاسباني حتى اشعار آخر

Advertisements

وسيعمل رفاق على تحقيق الفوز بأي ثمن لمواصلة الضغط على ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط، من أجل إبقاء المنافسة على لقب الدوري الاسباني حتى الردهات الأخيرة من الموسم.

ويغيب عن بلد الوليد صانع الألعاب الفرنسي الشهير حاتم بن عرفة للإصابة في الظهر، أما برشلونة فسيغيب عن صفوفه المهاجم الواعد أنسو فاتي بسبب تعرضه للطرد في مباراة هبوط إسبانيول إلى السيجوندا.

ومن غير المُرجح مشاركة لاعب الوسط الهولندي المتميز فرينكي دي يونج لعدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تسببت في تغيبه عن الملاعب خلال الست مباريات الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 76 نقطة، ويتصدر الريال الجدول برصيد 80 نقطة، أما بلد الوليد فقد تقهقر الأسبوع الماضي إلى المركز الـ 14 بسبب خسارته أمام فالنسيا بنتيجة 1/2.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تختار معلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا