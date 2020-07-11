رياضة | وزير الشباب والرياضة: مصر مستعدة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: مصر مستعدة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن مصر مستعدة لكي تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ذلك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء الرياضي بينمنا يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وخلال تصريحات على قناة "النهار" قال صبحي: "نحن مستعدون في أي وقت لاستضافة دوري أبطال إفريقيا في حال تأهل الأهلي والزمالك".

وأضاف: "لم يُعرض علينا الأمر من الأساس، لكن مصر دائما جاهزة لاستضافة البطولات و النهائيات الإفريقية".

وانهى أشرف صبحي حديثه: "نشكر الأندية على الالتزام بقرارات الدولة فيما يخص عودة النشاط الرياضي، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية".