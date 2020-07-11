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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول لمواجهة بيرنلي المنتظر انطلاقها على ملعب أنفيلد في تمام الرابعة عصرًا في إطار الجولة 35 من الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: نيكو ويليامز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون

الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

أما تشكيل بيرنلي فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: نيك بوب

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الدفاع: فيليب باردسلي، كيفين لونج، جيمس تاركوفسكي، تشارلي تايلور

الوسط: إريك بيترز، أشلي وستوود، جوش براونهيل، دوايت ماكنيل

الهجوم: كريس وود، جاي رودريجيز

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    80,235

  • تعافي

    23,274

  • وفيات

    3,702

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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