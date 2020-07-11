شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل نادي ليفربول لمواجهة بيرنلي المنتظر انطلاقها على ملعب أنفيلد في تمام الرابعة عصرًا في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: نيكو ويليامز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، كورتيس جونز الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني أما تشكيل بيرنلي فجاء كالآتي: حراسة المرمى: نيك بوب Advertisements الدفاع: فيليب باردسلي، كيفين لونج، جيمس تاركوفسكي، تشارلي تايلور الوسط: إريك بيترز، أشلي وستوود، جوش براونهيل، دوايت ماكنيل الهجوم: كريس وود، جاي رودريجيز الوضع في مصر

اصابات 80,235

تعافي 23,274

وفيات 3,702

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