شكرا لقرائتكم "الموافقة الأمنية" تفصل الإسماعيلى عن عودة السداسى الأجنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الادارى بالنادى الاسماعيلى إجراءات وصول السداسى الاجنبى بصفوف الفريق للقاهرة حيث ينتظر اللاعبين فقط وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للإنتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية ، وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا وكذلك التونسى أكرم علياوى مخطط الاحمال إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من اتحاد الكرة بإجراء مسحة كورونا الثالثة الثلاثاء المقبل استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا ( COVID 19 ) للاعب وطبيب بالدراويش.

ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.