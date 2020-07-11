رياضة | الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يهنئ النني بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يهنئ النني بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التهنئة للنجم محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ28.

وقام الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لهدف النني مع المنتخب الوطني في مرمى الكاميرون، بكأس الأمم الإفريقية 2017، معلقًا عليه:" عيد ميلاد سعيد للدولي المصري محمد النني".

وعلق الكاف:" فاز لاعب خط الوسط بالميدالية الفضية رفقة منتخب الفراعنة في عام 2017، وأحرز هدفًا رائعًا في نهائي البطولة".

جدير بالذكر أن محمد النني يلعب لصفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عام قادمًا من أرسنال، مع وجود بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء، ولكن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق التركي وارتفاع المقابل المادي للنني، جعلته لم يحسم موقفه بعد من مستقبل اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.