شكرا لقرائتكم المصرى يركز على التدريبات البدنية استعداداً لاستئناف الدورى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ركز الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة طارق العشري على التدريبات البدنية في مرانه الذي أقيم صباح اليوم، في إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لاستئناف الدوري العام المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويستهدف طارق العشرى، التنقيب فى قطاع الناشئين الخاص بناديه لتصعيد المواهب المميزة للفريق الأول لسد العجز الموجود فى قائمة ناديه.

وقال العشرى فى تصريحات سابقة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت مع النجم حازم إمام، "قائمة فريقى تقتصر على 22 لاعباً ولدى مشكلة مع الفيفا تمنعنى من التعاقد مع صفقات جديدة، لذا كان لابد أن أكثف جهودى للبحث عن عناصر مميزة فى قطاع الناشئين بالمصرى، وبالفعل وجدت خامات مبشرة من حقها أن تحصل على الفرصة فى الفترة المقبلة".

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وأضاف العشرى، "وصلت للأسبوع الثانى فى فترة الإعداد والأمور تسير على ما يرام، أحاول رفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين للتغلب على فترة التوقف الكبيرة التى أفقدت اللاعبين جانب كبير من مستواهم بسبب جائحة كورونا".

من ناحية أخرى، قرر طارق العشرى تأجيل المعسكر المغلق الذى كان من المفترض إقامته بالإسكندرية للاعبين لرفع الحمل البدنى وإعدادهم بالشكل المطلوب استعداداً للدورى المقرر أن يعود 6 أغسطس المقبل فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعيشها النادى حالياً بسبب توقف النشاط منذ منتصف مارس الماضى، وهو ما أدى لتوقف الشركة الراعية عن تسديد الأقساط المستحقة بانتظام، بالإضافة لعدم وجود أى مورد مالى آخر للصرف على الألعاب الأخرى بالإضافة لرواتب الأجهزة الفنية وموظفى النادى، وهو ما جعل المدير الفنى يطالب بتخصيص حصة تدريبية على البحر بمدينة بورسعيد، بالإضافة للتدريب على فترات باستاد النادى لحين حل الأزمة المالية.

من ناحية أخرى، طالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية جماهير النادى ومحبيه بدعم النادى مادياً فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت جنبات النادى واقتربه من الإفلاس فى ظل الالتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف الرواتب وأقساط اللاعبين المتراكمة والأجهزة الفنية.