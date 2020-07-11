شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب رد هيدرسفيلد على عرض الـ50 مليون جنيه لضم رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي رد نظراؤهم في هيدرسفيلد الإنجليزي على العرض الذي تقدموا به لشراء رمضان صبحي نهائياً بعد إنتهاء إعارته للقلعة الحمراء ، ورغم أن الفارق كبير للغاية بين ما طلبه النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب للأهلي بشكل نهائي وبين ما عرضته القلعة الحمراء لإتمام الصفقة إلا أن مسئولو الأهلي يترقبون رد النادي الأنجليزي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي فالأهلي عرض 2.5 مليون جنيه إسترليني لضم نجم الفريق عقب نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري فيما طلب هيدرسفيلد 7 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن اللاعب وهو مبلغ كبير للغاية ويفوق قدرات الأهلي المالية لاسيما في ظل الظروف الحالية التى تأثرت فيها أسعار اللاعبين بأزمة فيروس "كورونا".

مسئولو الأهلى تلقوا صدمة من نظرائهم فى هيدرسفيلد بسبب المبلغ الذى طلبه النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً للأهلى، حيث طلب هيدرسفيلد 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقارب 141 مليون جنيه مصرى لبيع اللاعب الموجود مع الأهلى حالياً على سبيل الإعارة منذ موسم ونصف الموسم تقريباً، في الوقت الذى توقف عرض الأهلى عند 2 مليون و500 ألف جنيه إسترلينى أي 50 مليون جنيه مصري.

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وأثار طلب النادى الإنجليزى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن الأخير يرى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله تقريباً طوال الأشهر الماضية، وترى إدارة الأهلى أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وتعاقد الأهلى مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.