تقرير.. البداية من 2012.. هل يُكمل ثلاثي الدوري السلسلة المصرية في ماديرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:
شهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بمسابقة دوري we المصري بالانتقال إلى الدوري البرتغالي، وتحديدًا لصفوف فريق ناسيونال ماديرا، والذي قاب قوسين أو أدنى من الصعود مجددًا لمسابقة الدوري بداية من الموسم المقبل (2020 - 2021).
نادي ناسيونال ماديرا دائمًا ما يعرف عنه التعاقد مع لاعبين مصريين، فكانت البداية من موسم (2012 - 2013) من خلال التعاقد مع علي غزال، القادم من صفوف فريق وادي دجلة، ليخوض بعد ذلك المحترف المصري عدة تجارب احترافية حتى استقر حاليًا في صفوف لاريسا اليوناني.
انتقال غزال لماديرا فتح الباب للاعبين آخرين حيث كان اللاعب الثاني الذي ينتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي صالح جمعة باستقدامه من صفوف إنبي على سبيل الإعارة في صيف موسم (2013 - 2014).
سلسلة الإعارات تواصلت مع ماديرا في موسم (2014 - 2015) من خلال الحصول على خدمات ثنائي المقاولون العرب محمود عزت وعلي فتحي، قبل أن يستقر الثنائي العودة إلى مصر من خلال الانتقال لصفوف سموحة والإنتاج الحربي.
فيما كان أحمد سيد "زيزو" اللاعب المصري الخامس الذي يلعب في صفوف ماديرا بانتقاله للفريق البرتغالي في موسم (2016 - 2017) قادمًا من فريق ليرس البلجيكي.
وبعد تجربة "زيزو" عاد من جديد مسئولي ماديرا للتفكير في استقدام لاعبين مصريين آخرين حيث ارتبط الثلاثي ناصر ماهر لاعب الأهلي والمعار لصفوف سموحة، وأسامة جلال مدافع إنبي، ومحمد محسن "ليلة" لاعب الجونة بالانتقال للفريق البرتغالي.
البداية من الأهلي، حيث أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، أن إدارة القلعة الحمراء تلقت عرضًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم ناصر ماهر.
في المقابل، علّق صاحب الـ23 عامًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً :"للتوضيح فقط. كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح، ولم أتخذ أي قرار حتى الآن".
وتابع :"تركيزي خلال هذه الفترة هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ القرار .. شكرًا لكم وأتمنى دعمكم".
أما بالنسبة لأسامة جلال مدافع فريق إنبي، فأكد مصدر مقرب من لاعب الفريق البترولي، أن اللاعب تلقى عرضًا من جانب ناسيونال ماديرا.
وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" أن المفاوضات مع ناسيونال ماديرا في مراحل متطورة وتسير بشكل جيد مع مدافع منتخب مصر الأوليمبي.
ويُعد أسامة جلال هدفًا للعديد من أندية الدوري لعل أبرزهم الأهلي والذي كان قريبًا من الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا في يناير الماضي.
لاعب الجونة محمد محسن "ليلة" تحدث عن عرض ناسيونال ماديرا، قائلاً في تصريحات صحفية :" تركيزي الآن على الملعب وعودة الدوري فقط".
وأنهى لاعب وسط فريق الجونة :"أمر عرض ماديرا البرتغالي متروك لإدارة النادي والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير.. البداية من 2012.. هل يُكمل ثلاثي الدوري السلسلة المصرية في ماديرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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