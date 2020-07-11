تقرير.. البداية من 2012.. هل يُكمل ثلاثي الدوري السلسلة المصرية في ماديرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

شهدت الفترة الماضية ارتباط أكثر من لاعب بمسابقة دوري we المصري بالانتقال إلى الدوري البرتغالي، وتحديدًا لصفوف فريق ناسيونال ماديرا، والذي قاب قوسين أو أدنى من الصعود مجددًا لمسابقة الدوري بداية من الموسم المقبل (2020 - 2021).

نادي ناسيونال ماديرا دائمًا ما يعرف عنه التعاقد مع لاعبين مصريين، فكانت البداية من موسم (2012 - 2013) من خلال التعاقد مع علي غزال، القادم من صفوف فريق وادي دجلة، ليخوض بعد ذلك المحترف المصري عدة تجارب احترافية حتى استقر حاليًا في صفوف لاريسا اليوناني.

انتقال غزال لماديرا فتح الباب للاعبين آخرين حيث كان اللاعب الثاني الذي ينتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي صالح جمعة باستقدامه من صفوف إنبي على سبيل الإعارة في صيف موسم (2013 - 2014).

سلسلة الإعارات تواصلت مع ماديرا في موسم (2014 - 2015) من خلال الحصول على خدمات ثنائي المقاولون العرب محمود عزت وعلي فتحي، قبل أن يستقر الثنائي العودة إلى مصر من خلال الانتقال لصفوف سموحة والإنتاج الحربي.

فيما كان أحمد سيد "زيزو" اللاعب المصري الخامس الذي يلعب في صفوف ماديرا بانتقاله للفريق البرتغالي في موسم (2016 - 2017) قادمًا من فريق ليرس البلجيكي.

وبعد تجربة "زيزو" عاد من جديد مسئولي ماديرا للتفكير في استقدام لاعبين مصريين آخرين حيث ارتبط الثلاثي ناصر ماهر لاعب الأهلي والمعار لصفوف سموحة، وأسامة جلال مدافع إنبي، ومحمد محسن "ليلة" لاعب الجونة بالانتقال للفريق البرتغالي.

البداية من الأهلي، حيث أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، أن إدارة القلعة الحمراء تلقت عرضًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم ناصر ماهر.

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في المقابل، علّق صاحب الـ23 عامًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً :"للتوضيح فقط. كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح، ولم أتخذ أي قرار حتى الآن".

وتابع :"تركيزي خلال هذه الفترة هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ القرار .. شكرًا لكم وأتمنى دعمكم".

أما بالنسبة لأسامة جلال مدافع فريق إنبي، فأكد مصدر مقرب من لاعب الفريق البترولي، أن اللاعب تلقى عرضًا من جانب ناسيونال ماديرا.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" أن المفاوضات مع ناسيونال ماديرا في مراحل متطورة وتسير بشكل جيد مع مدافع منتخب مصر الأوليمبي.

ويُعد أسامة جلال هدفًا للعديد من أندية الدوري لعل أبرزهم الأهلي والذي كان قريبًا من الحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا في يناير الماضي.

لاعب الجونة محمد محسن "ليلة" تحدث عن عرض ناسيونال ماديرا، قائلاً في تصريحات صحفية :" تركيزي الآن على الملعب وعودة الدوري فقط".

وأنهى لاعب وسط فريق الجونة :"أمر عرض ماديرا البرتغالي متروك لإدارة النادي والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".