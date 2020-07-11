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رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة بلد الوليد في الليجا الإسبانية

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كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع لمباراة بلد الوليد في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم السبت نادى برشلونة ضيفا على حساب نظيره نادى بلد الوليد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب نيوفو جوسي زورييلا الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادى برشلونة لمواجهة بلد الوليد فى الليجا الإسبانية:

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حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو، بيكيه.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ليو ، أنطوان جريزمان، لويس سواريز.

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