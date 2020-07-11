ثلاثة مراكز متقدمة لشطرنج مليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز نادي مليحة تميزه في الشطرنج بعد أن حقق المركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية «أونلاين»، والمركز الأول في بطولة خورفكان الأولى للشطرنج «أونلاين»، والمركز الرابع في بطولة العرب تحت 8 سنوات.

واستطاع لاعب النادي أحمد الصباغ تحقيق تلك المراكز، يرافقه عدد من اللاعبين المشاركين، وأشاد سالم راشد حميد الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين باللاعب الموهوب أحمد الصباغ، وما حققه من نتائج خلال تمثيل النادي في بطولات الشطرنج، والتي أجريت عن بعد خلال الفترات السابقة بسبب جائحة كورونا.