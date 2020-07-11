رياضة | ريال مدريد: هدفنا إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد: هدفنا إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الإسباني، عن خطة ناديه لحصد على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتراجينيو، في تصريحات لقناة نادي ريال مدريد الرسمية: "علينا التكيف مع النظام الجديد الذي حدده الاتحاد الأوروبي للاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "هدفنا الأول هو إقصاء مانشستر سيتي من البطولة، فهو يعتبر خصمنا الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "نتمنى أن نذهب إلى البرتغال في ربع النهائي، مازلنا لا نعرف من سيكون خصمنا بالتحديد وكل شيء هو مجرد إفتراضات فقط حاليًا".

وبالحديث عن منافسة ناديه على لقب الدوري الإسباني الممتاز؛ قال: "مازال أمامنا 4 جولات في الليجا، ويجب أن نقدم آداء مشرف ونتائج جيدة حتى نهاية هذا الطريق".

واختتم إيميليو بوتراجينيو حديثه قائلا: "في الوقت الحالي، نرى أن فريقنا قويًا ومتماسكا ومقنعًا وملتزمًا، إلى جانب تميز المواهب الفردية للاعبين".