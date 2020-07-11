شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيما» يقود ريال مدريد للفوز على ألافيس بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

دخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اللقاء في غياب العديد من اللاعبين البارزين على رأسهم قائد الفريق سيرجيو راموس ودانى كارفخال للإيقاف، ومارسيلو، للإصابة،.وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميليتاو- فاران- ميندي- لوكاس فاسكيز.

الوسط: كروس- مودريتش- كاسيميرو.

الهجوم: أسينسيو- بنزيما- رودريجو.

وجلس على مقاعد البدلاء: أريولا- التوبي- هازارد- جاريث بيل- فالفيردي- براهيم- إيسكو- ماريانو- فينيسيوس- هيرنانديز- ميجيل.

وواصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة بتسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها الظهير الإيسر ميندي، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

Advertisements

وفي بداية الشوط الثاني سجل الجناح الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما انفرد بالمرمى الخالي من تمريرة بنزيما السحريةلتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

بتلك النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارته للدوري برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة وقبل 3 جولات من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 35 في المركز السابع عشر.