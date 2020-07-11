شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن شخبوط آل نهيان نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، انتخب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وذلك بعد استقالة الرئيس السابق الجنوب إفريقي كولين وبستر، وانتخاب الأمريكي فلاد مارينسكو رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وقد فاز ممثل دولة الإمارات بأعلى عدد من الأصوات في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية التي عقدت في كوريا الجنوبية، ليصبح أول إماراتي يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحادين دوليين في رياضتين مختلفتين هما الرياضات الإلكترونية والشطرنج، محققاً إنجازاً غير مسبوق، مؤكداً تفوق وريادة الكوادر الإماراتية عالمياً.

وقد أهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، والحركة الرياضية في الدولة.

وأكد أن هذا الفوز هو اعتراف عالمي بمكانة دولة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، مما جعلها تتبوأ مكانة كبيرة بين الدول المهتمة بهذه الرياضات، خاصة أن الإمارات كانت من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تبنت فكرة الرياضات الإلكترونية والتي أصبحت واسعة الانتشار في السنوات الاخيرة، وبدأت تحظى باعتراف متزايد من أكثر من 80 دولة حول العالم.

وثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لنشر الرياضات الإلكترونية في الدولة، ودعم كل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم.

وأشاد بجهود عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة العامة للرياضة وفريق العمل بالهيئة، في دعم الاتحادات المحلية، ومنها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، مما تسبب في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مرشحو دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية (فيلاد مارينسكو) وكوريا الجنوبية (كيم يونج مان)، ممثلة قارة آسيا، ومقدونيا (بوبان) ممثل اتحاد دول البلقان وقارة أوروبا، بينما احتفظ الجنوب إفريقي كولن ويبستر، بعضوية المكتب التنفيذي ممثلاً لقارة إفريقيا.